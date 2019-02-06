Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
06 Şubat 2019 Çarşamba 16:06 - Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Görüşme 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 45 dakika sürdü.
Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti.
Kaynak: AA, TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.