Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, saat 14.00'te başladı.
Seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması öngörülen görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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