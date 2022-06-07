Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Erdoğan, saat 14.00'te başlayan görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştiriliyor.
Görüşmede, iç siyasetin gündemindeki konuların yanı sıra Suriye'nin kuzeyine planlanan askeri harekat, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel meselelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bir önceki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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