Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Erdoğan, saat 14.00'te başlayan görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştiriliyor.

Görüşmede, iç siyasetin gündemindeki konuların yanı sıra Suriye'nin kuzeyine planlanan askeri harekat, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel meselelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bir önceki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 Mart'ta gerçekleşmişti.