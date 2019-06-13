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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
13 Haziran 2019 Perşembe 11:51 - Son Güncelleme 13 Haziran 2019 Perşembe 13:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği belirtilmişti.
Görüşme başladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.35'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
Kaynak: TRT Haber
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