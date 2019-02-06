Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 16.00'da başladı.

Görüşmede yerel seçimler ve Cumhur İttifakı süreci ele alınacak. AK Parti ve MHP 30 büyükşehir ve ilçelerinde ittifak kararı almıştı. Bunların dışında Kars ve Iğdır gibi iki partinin kendi adayını gösterdiği illerde ittifak yapılıp yapılmayacağı bir kez daha değerlendirilecek.

TBMM Başkanlığı için isim arayışı

Diğer önemli başlık ise meclis başkanlığı seçimleri olacak. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Bahçeli bu süreçte birlikte adım atılacağını söylemişti.

Binali Yıldırım'ın istifası sonrasında meclis başkanlığı için hangi ismin aday gösterileceği konusu liderler düzeyinde ilk kez ele alınacak.

Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber