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Gündem
AA 20.07.2023 10:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'den KKTC’ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'den KKTC’ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da KKTC'ye gitti.

Ercan Havalimanı'nda açılış törenine katılacak

Erdoğan, KKTC'de Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılış törenine katılacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya gelecek Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine iştirak edecek.

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