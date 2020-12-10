Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün başkent Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev'le birlikte, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ediyor. https://t.co/akwEUNqfxq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2020

Erdoğan ve Aliyev daha sonra, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaretlerin ardından mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Bağımsızlık Meydanı'ndaki törende Mehmetçik de yerini aldı.

Zafer Kutlaması Özel Yayını canlı bağlantılar ve özel konuklarla TRT Haber'den canlı yayınlanıyor.

44 gün süren mücadelenin ardından ulaşılan Karabağ Zaferi, caddeleri Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatılan Bakü'de kutlanıyor. Zafer Kutlaması Özel Yayını canlı bağlantılar ve özel konuklarla @trthaber'de. https://t.co/IelBbiI60U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Gençlik Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Görüşmelerin ardından iki lider, gündemi değerlendirmek üzere basın açıklaması yapacak.