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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Ayasofya Camii'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.
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