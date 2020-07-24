Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.
Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.
Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #AyasofyaCamii'nde. https://t.co/gu4U7wg1Bz— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 24, 2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de Ayasofya'ya geldi.
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sınra ilk cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.
Hayırlı cumalar mesajı
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi.
Hayırlı Cumalar #AyasofyaCamii pic.twitter.com/nIgOCoAA0E— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) July 24, 2020
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