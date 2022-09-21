Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.
Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.
Etiketler: Avusturya Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 19:15
- 19:16
- 18:50
- 18:46
- 18:34
Sıradaki Haber
Bursa'da servis aracına bombalı saldırı düzenleyen 3 terörist tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz