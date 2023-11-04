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TRT Haber 04.11.2023 20:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız adımlarla Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atacağımız adımlarla Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız adımlarla Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hep beraber el ele vereceğiz. Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız. Yarın hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde göreceğiz. 

Yerel seçimlerde de Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de partimize kazandırmanızı istiyorum. Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum.

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