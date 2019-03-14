Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berk Can Doğan isimli gencin Twitter’dan kendisini etiketleyerek, “Ben evden okula hatta markete gittiğimde yoruluyorum; Cumhurbaşkanımız her gün iki üç ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir. Bir gün içerisinde neler yaptığını, bu kadar programa nasıl yetiştiğini, yanında olup görmek isterdim” şeklinde yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Berk Can kardeşim, "Aşkınan çalışan yorulmaz."



Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz. https://t.co/8vlK8AeaLX — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 14 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Berk Can kardeşim, "Aşkınan çalışan yorulmaz." ifadesini kullandığı paylaşımında, "Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz.” dedi.

Kaynak: TRT Haber