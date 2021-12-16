Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 14:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni asgari ücret açıklanıyor
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanıyor.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücrette sona gelindi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından, komisyon üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Asgari Ücret Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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