Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücrette sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından, komisyon üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

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