Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a milletimizin en içten selamlarını getirdim. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutuluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır.

Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik.

Ayrıntılar geliyor...