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Gündem
TRT Haber 16.05.2025 10:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Arnavutluk'a gitti. Erdoğan, 47 ülke liderinin katılacağı zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan Avrupalı liderlerle buluşmak için Arnavutluk'a gitti.

Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı Tiran'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerde bulunacak

47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak.

Erdoğan’ın temaslarında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Erdoğan, İsrail’in katliamlarını ve Gazze’deki insani dramı da gündeme getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacak.

3 ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek

Arnavutluk'taki zirvenin ana teması 'Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' olarak belirlendi. Liderler kıtayı ilgilendiren güncel meseleleri değerlendirecek. Bu kapsamda üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Avrupa güvenliği, demokrasi savunması, rekabet gücü ve farklı tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kabiliyeti konularında değerlendirme yapmaları bekleniyor. 

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Arnavutluk Recep Tayyip Erdoğan
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