Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

'Ara Güler adına açılacak sergiye katılacağım'

G-20 Zirvesi kapsamında sağlık, istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve enerji konularında görüşlerimizi sunacağız. Japon iş insanlarıyla bir araya geleceğiz, ülkemizdeki yatırımlarının artırılması konusunu ele alacağız. Usta fotoğrafçı Ara Güler adına Kyoto'da bir serginin açılışını yapacağım. Çin dış ticaretimizdeki en önemli ortaklarımızdandır. Türkiye, Çin ile birlikte İpekyolu'nun en belirleyici ülkesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin dış ticaretimizdeki en önemli ortaklarımızdandır. Türkiye, Çin ile birlikte İpekyolu'nun en belirleyici ülkesidir.https://t.co/EFlLFVs6s6 pic.twitter.com/wkjcGcD3pU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Haziran 2019

'Trump ile görüşmelerimizde yaptırım izlenimi hiç almadım'

S-400 ile ilgili bugüne kadar birçok kez işin bittiğini, işin teslim süreci içerisinde olduğunu ifade ettik. Türkiye bir NATO ülkesidir, ABD'de bir NATO ülkesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Sayın Trump ile görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım, ama alt kademelerde birileri bunları dillendiriyor. ABD ile ilişkilerimiz stratejik ortaklık çerçevesinde sürmektedir. Trump ile ikili görüşmelerimizde konuyu tekrar ele alacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la yaptığım görüşmelerde yaptırım olacağı izlenimi almadım ama alt kademelerde birileri bunları dillendiriyor. Trump ile ikili görüşmelerimizde konuyu tekrar ele alacağız.https://t.co/EFlLFVs6s6 pic.twitter.com/Mbe7ueyiG5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Haziran 2019

Kılıçdaroğlu'nun referandum önerisi

Kendi söylüyor kendi dinliyor, millet kararını vermiştir. Kılıçdaroğlu'nun ifadesi ile hareket edecek değiliz, yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

"Trump ve Putin ile Suriye konusunu görüşeceğiz"

Suriye konusunu Trump ve Putin ile ikili görüşmelerimizde gündeme getireceğiz. PYD/YPG'nin terör koridoru olarak belirledikleri yerden onları tamamen derdest ettik. Münbiç'te verilen sözün takipçisiyiz, verilen sözün tutulması gerekiyor. İşgalcilerin süratle Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekiyor.

"Doğu Akdeniz'de garantörlük hakkımız var"

Doğu Akdeniz'de ABD'nin ne hakkı var? ABD'nin senatosu bu kararı nasıl alıyor? Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın burada hakları var, burada garantörlük hakkımız var. Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, Türkiye konuşur bu üç ülkenin de garantörlük hakkı vardır. Denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayanların orada hepsinin eşit hakkı vardır. Sondaj gemilerimiz devreye girdi hala aramalar devam ediyor. Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapacağız derseniz evet diyemeyiz. Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz) prensibimiz win win esasına dayalıdır. Karşı taraftakilerin de bize aynı adaletle davranması lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta konuşabilecek üç ülke var oradaki nemada Kıbrıs'taki herkesin eşit hakkı var. Sondaj gemilerimiz devreye girdi hala aramalar devam ediyor.https://t.co/EFlLFVs6s6 pic.twitter.com/BMFkTgk04b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber, AA