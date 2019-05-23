Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 yılında İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihin en büyük ayıplarından biridir. Çalışmalarına daha sonra Almanya'da devam ettirdi. Bizim kıymetini bilemediğimiz hocamıza Almanya'nın sahip çıkması boşa değildir.

-İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman Alman sahip çıkar, eserleri de dünyada Almanca olarak yer bulur.

-Kendi ilim erbabımıza, ilmi birikimimize sahip çıkamamamızın sebeplerini iyi düşünmeliyiz.

-İlme sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız, biz bunu yaptık. Sömürge aydınlarıyla da mücadele ettik, bu zihniyeti tümüyle ortadan kaldıramasak da bilimsel çalışmaları genişlettik.

-İslam'ın çok zengin bir medeniyet birikimi var. Medeniyet inşa etmek her topluma nasip olmaz, biz şanslı bir milletiz.

Ayrıntılar geliyor..