Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Bundan sonraki başarılarımız da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor.

-Hiçbir kardeşimizi kırmadan, vefasızlık etmeden yeni döneme hazırlanacağız, velev ki bize vafasızlık etseler de... AK Parti'yi ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz.

-AK Parti bir kadro partisi olarak kurulmuş bugüne kadar kazandığı başarılara da hep istişareyle, ekip çalışmasıyla, dayanışmayla ulaşmıştır. Bundan sonraki başarılarımızın yolu da işte bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor.

-Önümüzdeki en önemli iş İstanbul Büyükşekir Belediye seçimlerinin yenilenmesidir. Seçimin niçin yenilendiğini milletimize çok iyi anlatmalıyız.

-İstanbul seçimlerinde çok ciddi yolsuzluklar yapıldı, çok ciddi yanlışlıklar tespit edildi. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimlerindeki usulsüzlükleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik. Ayrıca oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlar belirledik. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usülsüzlükleri gözeterek, her ikisininin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır.

-Milletvekili seçiminde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda belediye başkanlığı seçiminde de sıkıntılar yaşadık. Demek ki ortada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken sorunlar var. Bunların hiçbirini de gözden kaçırıyor değiliz. Her bir şehrimizle ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz.

-26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehirde sonucu etkiliyor. 26 ilçede belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar, büyükşehirde toplandığında netice tersine çevrilebiliyor.

-İstanbul seçimlerinde hakikatler ortaya çıkmıştır. Yeter ki bunu milletimize anlatabilelim.

-AK Parti kendi heveslerinin aracı olarak görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. Kendi ajandalarını hayata geçirmek isteyenlere izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kimsenin hırsı uğruna bu büyük davayı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz.

-Siyaset insan kazanma sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı hiçbir kardeşimizi dışlamadan, kırmadan, kenara koymadan, vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da.

-Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti'dir. Avrupa, ABD neden İstanbul seçimleriyle bu kadar ilgileniyor? Cevap çok basit oyları çaldılar. Bir tarafta oy çalanlar var diğer tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var.

-Seçim tarihine kadar geçecek her günü dolu dolu geçireceğiz. Çok çalışacağız, çok koşturacağız. Bayram tatiliyle birlikte İstanbul'da yoğunlaşacaksınız. Siyasette kazanmak da kaybetmek de var. Kazanırsak İstanbul'a ve en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız.

Kaynak: TRT Haber, AA