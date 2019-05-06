Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
-Şehitler Tepesi belki boş kalmayacaktır ama kimsenin bu güzel ülkemizi elimizden almaya gücü yetmeyecektir.
-Tazminattan maaşa,kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit yakını ve gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor.
-Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz.
-Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon olduğu sürece hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir.
-Tek derdimiz ülkemiz, milletimiz, 82 milyonun geleceğidir, evlatlarımıza 2023 ve 2071 vizyonları için güçlü bir ülke bırakmaktır.
-Terör örgütleriyle sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.
Ayrıntılar geliyor...