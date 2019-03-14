Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-17 yıldır olduğu gibi sizlere mahcup olmayacağız.

-31 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine son vermemiz gerekiyor, Yenimahalle'yi yeni bir vizyonla buluşturmalıyız.

-Veysel Tiryaki 3 dönem yani 15 yıl Altındağ'da belediye başkanlığı yaptı. Tecrübeyse tecrübe, gençlikse gençlik. Dinamik, çalışacak, tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız var. Altındağ'ı Ankara'nın en gözde yerleşim yerlerinden biri haline getirdi. Vatandaşlarımızın gururla misafirlerini götürdüğü yerlerde Veysel Bey'in imzası var.

-Mehmet Özhaseki, belediyecilikte sembol bir isimdir. 5 dönem yani 25 yıl Kayseri'de belediye başkanlığı yaptı. Mehmet Özhaseki Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak çukurların, kanalların açıldığı Doğu'da büyük mücadele verdi.

-AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak deneyimli isimlerle karşınıza çıktık, Ankara'ya tecrübe ve vizyon yakışır dedik.

-Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü her şekle giren bukalemun gibi bir ittifak oluşturdular. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler.

-Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Kürt olmadığı halde Kürtleri istismar ediyor. Kürdistan'ı çok seviyorsa defolsun oraya gitsin. Benim ülkemde böyle bir yer yok. Biz bölgelerimiz, topraklarımız üzerinde ameliyat yaptırtmayız.

-Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve beraberliğine ilişkin bir tek sözleri yok, böyle bir muhalefet olur mu?

-CHP başarısızlık, beceriklsizlik, iş bilmezlik demektir. Attığımız her adımda, reformda karşımızda hep CHP'yi bulduk. Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım tazminatları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

-Göreve geldiğimizde Milli Savunmamızın yüzde 20'si yerliydi, şimdi yüzde 65'i yerli.

Ayrıntılar geliyor...