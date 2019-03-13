Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Pursaklar'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Ezanımızı hazmedemeyenler, bayrağımızı yakanlar işte bunlar CHP ile el ele"

CHP, HDP ile el ele. Bu seçim onun için bir beka seçimidir, onun için bu seçimde gereken dersi sandıklarda vermeliyiz. Ezanımızı hazmedemeyenler, bayrağımızı yakanlar işte bunlar CHP ile el ele. CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi bunların hepsi beraber, dörtlü çete.

"Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar"

Ey Netanyahu sen kendine gel kendine, sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin. Bizi tahrik etmeyin bu oyuna gelmeyeceğiz, Dışişleri Bakanına talimat verdim, uluslararası görüşmelerini sürdürüyor, uluslararası arenada hesabını soracağız. Bu millet ayakta olduğu sürece kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, kimse bize Kudüs davasını unutturamaz. Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu kendine gel, sen çocukları katleden zalimsin. Senin askerin postallarıyla kutsal mabedimize giriyor. Hesabını uluslararası camiada soracağız. Bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse Kudüs davasını bizlere unutturamaz.https://t.co/GevhblsA5V pic.twitter.com/uufjD43cwm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mart 2019

"Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz"

Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Ezan ve bayrak düşmanları şimdi kendine yeni bir çatı buldular. Bu bayraktan rahatsız olanlar varsa gidip istedikleri paçavraların altında ölebilir. Biz bu milletin partisiyiz. Emirleri milletimizden alırız.

"Bu ittifak karanlık bir ittifaktır"

Bölücü örgütün emrindeki parti, CHP ve İyi Parti ile ittifakını gizleme gereği duymuyor. CHP, HDP bunlar emri Kandil'den alıyor. Bu ittifak karanlık bir ittifaktır, önde gözüken başkadır, arkada duran başkadır. CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar, seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil'e çalışacaklar.

Büyük Ankara mitingi 23 Mart'ta

Büyük Ankara mitingini 23 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Ardından seçimden birkaç gün önce yine Ankaralı kardeşlerimle birlikte olacağız.

"Sağlıkta en büyük şehir hastanesini Ankara'ya yaptık"

Toplam yatırım tutarı 176 milyon lira olan 29 eser ve kalem eserin açılışını yapıyoruz. Sağlıkta en büyük şehir hastanesini Ankara'ya yaptık, Bilkent Şehir Hastanemizin açılışını yarın yapıyoruz. Hasta kabulleri devam ediyor, 3600 yataklı muhteşem bir hastane.

Pursaklar'a Millet Kıraathanesi ve metro müjdesi

Millet Kıraathanelerimizden birisini de Pursaklar'a yapıyoruz. İlçemizin ulaşım sorunlarına da çözümler getiriyoruz. Kuyubaşı-Esenboğa metro hattı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu projeyi de Ankara ve Pursaklar'a kazandıracağız, bir müjdem de bu. Önümüzdeki dönemde de ilçemizi daha geniş projelerle geliştirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuyubaşı-Esenboğa metro hattı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu projeyi de Ankara ve Pursaklar'a kazandıracağız, bir müjdem de bu.https://t.co/GevhblsA5V pic.twitter.com/GJE3e5Dnwe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber, AA