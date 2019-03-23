Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yiğitler, Seğmenler, gaziler diyarı Ankara, milli mücadelenin karargahı Ankara. İstiklalimizin ve istikbalimizin başkenti Ankara… Sizleri muhabbetle selamlıyorum Ankara. Büyük Selçuklu ve Osmanlı’ya ruh veren Ahilik teşkilatının kalbi Ankara’yı selamlıyorum. İstiklal savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve Gazi Meclisimizin her biri birer istiklal kahramanı olan ilk mebuslarını selamlıyorum. Ankara’dan İzmir’e yürüyen kurtuluşun mücahitlerini, Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerimizi selamlıyorum.

15 Temmuz destanının baş şehri olan Ankara’mızın bütün ilçelerini, köylerini, yiğit Seğmenlerini selamlıyorum. Akyurt’u, Altındağ’ı, Ayaş’ı, Bala’yı, Beypazarı’nı, Çamlıdere’yi, Çankaya’yı, Çubuk’u, Elmadağ’ı, Etimesgut’u, Gölbaşı’nı, Güdül’ü, Haymana’yı selamlıyorum. Kalecik’i, Kazan’ı, Keçiören’i, Kızılcahamam’ı, Mamak’ı, Nallıhan’ı, Polatlı’yı, Pursaklar’ı, Sincan’ı, Şereflikoçhisar’ı, Yenimahalle’yi selamlıyorum. Buradan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli’yi, MHP’ye gönül vermiş bütün kardeşlerimi, Cumhur İttifakı’na destek olan bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan, hangi partiye mensup olursa olsun, ülkesinin ve milletinin bekası için yanımızda yer alan tüm kardeşlerimi selamlıyorum.

"Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum, 450 bin"

Sordum, ‘şu anda Hipodrom’da şu uçsuz bucaksız alanda ne kadar insan var’ dedim. Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum, 450 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Ankara? ‘Biz 31 Mart’a hazırız’ diyor. Kaç gün kaldı? 8 gün. Son virajdayız. İnşallah 31 Mart’ın akşamında Ankara’yı sizler taçlandıracaksınız. Gerek AK Partili kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik, MHP’li kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik ve her ikisi Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber inşallah kendi aralarında oy kaybına fırsat vermeden sandıkları patlatacağımıza inanıyorum. Rabbim, ülkemizin tökezlemesini, ülkemizin zayıf düşmesini bekleyenlere fırsat vermesin diyorum. Rabbim, Orta Asya’dan Afrika’ya, Kafkaslardan Balkanlar’a kadar koskoca bir coğrafyanın ümidi olan ülkemizi muhafaza ve muzaffer eylesin diyorum.

"Bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz, bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Vatanımızı parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz, devletimizi yıkmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ezanımızı susturmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi ekonomimizi çökerterek, işimizle, aşımızla tehdit edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürerek arada kendi hesaplarını görmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bunun için 31 Mart’ta sandıkta irademize sahip çıkacağız.

"Yüzlerindeki maskeleri düşüreceğiz"

31 Mart, sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir. Bunun için 31 Mart’ta demokrasi ve kalkınma yolunda durmak yok yola devam. Bunun için terör örgütlerinin elindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzlerindeki maskeleri düşüreceğiz. Bunun için 31 Mart’ta dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere, mesajlara, şöyle sağlamından bir cevap vereceğiz. Hem de öyle bir cevap vereceğiz ki bundan sonra bu millete kimse parmak sallama cesaretinde bulunamayacak.

"Ankara’nın iki farklı yüzü vardı"

Eskiden Ankara’nın iki farklı yüzü vardı. Ankara, Sıhhiye Köprüsü’nün üstü ve Sıhhiye Köprüsü’nün altı olarak ikiye ayrılırdı. Şehrin bir yüzü seçkinleri, bürokratları, siyasetçileri temsil ederdi, şehrin diğer yüzü ise Anadolu’nun değişik şehirlerinden helal rızık için burayı yurt yapan insanlarımızı ifade ederdi.

Eski Ankara’da devlet erişilmez, ulaşılmaz bir yerdeydi. Memleketten bir günlüğüne buraya gelip işini bir türlü halledemediği için haftalarca geri dönen vatandaşlarımız o eski Ankara tablolarını çok iyi hatırlar. Tek parti dönemi Ankara’sında bu şehirde bir vali vardı.

Bu kişi Anadolu insanını burada tekrar etmekten hicap ettiğim bir sıfatla aşağıladıktan sonra şöyle diyordu: “Sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var. Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var. Birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek, ikincisi askere çağırdığımızda askere gelmek.”

"Biz Ankara’yı her şeyden önce bu ayıplardan kurtardık"

Ankara işte böyle bir zihniyetin elinde yıllarca örselendi. İşte bu tek parti dönemiydi. CHP zihniyetiydi. İşte böyle milletine tepeden bakan bir ideolojinin esiri oldu Ankara. Bu şehir milli iradeyi askıya alan nice darbeciler, nice vesayetçiler, nice durumdan vazife çıkaranlar gördü. TBMM’nin bulunduğu, ülkemiz ve demokrasimBiz Ankara’yı her şeyden önce bu ayıplardan kurtardıkizin başkenti olan Ankara, senelerce yasaklarla, baskılarla anıldı. Bu güzel şehir, yıllarca bağrında kara bir leke ile yaşanmaya mahkum edildi. Biz Ankara’yı her şeyden önce bu ayıplardan kurtardık. İnşallah Ankara, bundan sonra darbecilerle, vesayetçilerle, elitçilerle anılan bir şehir olmayacak

İnşallah Ankara, bir daha asla milletini hor, hakir görenlerin, kendi insanlarını aşağılayanların boyunduruğunda bir şehir olmayacak. İnşallah Ankara bundan sonda vesayetin gölgesiyle ufku karartılan bir şehir olmayacak. Milli mücadelenin ve 15 Temmuz zaferinin başkenti olan Ankara inşallah bundan sonra hep özgürlükle, demokrasiyle, adaletle anılan bir şehir olarak kalacak.

"İtiraz edemezler, seslerini dahi çıkaramazlar"

Ankara’yla ilgili başka hesabı olanlar yok değil. Ankara’yı önü arkası belli olmayan bir ittifak vasıtasıyla yeniden eski, karanlık günlerine döndürmenin hesabını yapanlar var. Her gün bölücü örgütün emrindeki bir partinin yöneticisi Ankara’yı alacağız diye posta koyuyor. Hatta bazıları hızını alamayıp ‘onlara en büyük tokadı Ankara’da İstanbul’da atacağız diye milleti tehdit ediyor. Peki her gün dozu artan bu küstahlıklara CHP’den bir tepki geldiğini gördünüz mü? Bu tehdit diline ittifakın diğer ortaklarından bir itiraz yükseldiğini duydunuz mu? Bu pervasızlığa ittifakın diğer adaylarından herhangi bir itiraz işittiniz mi? İtiraz edemezler, seslerini dahi çıkaramazlar. Çünkü bunlara bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz denilerek ültimatom peşinen verildi.

"Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol git orada yaşa"

Kürt değil ama adam Kürtler üzerinden geçiniyor. Benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor ve ne diyor? Eğer Ankara’da soyadı Yavaş var ya, hani sahte senetle iş gören var ya, bu adamı CHP Ankara’ya belediye başkan adayı yapıyor. Ya bu adam Ankara’nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Ne diyor? “Yavaş, HDP’nin oylarıyla seçildiğini bilecek” diyor. Bunu ben söylemiyorum, temeli olmayan Sezai söylüyor. Bu oyunu 31 Mart’ta bozuyor muyuz? Buna hazır mıyız? İşte sizlere delilini ortaya koydum. Aynı zamanda İstanbul’da İmamoğlu bilecek ki diyor, ben İstanbul’daki 3 milyon Kürt’ün oylarıyla seçildim.

İstanbul’daki hem Kürt kardeşlerime hakaret ediyor hem de tüm seçmenlere hakaret ediyor. Ya hu daha bu adamlar siyaseti bile öğrenemediler. İstanbul da bunlara gerekli olan dersi verecek ben buna inanıyorum. Ardından ne diyor? Türkiye’de Kürdistan var mı? Türkiye’de ne var? Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz var, Karadeniz’imiz var, Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, Ege’miz var, Marmara’mız var ama Türkiye’de Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Sen Kürdistan’da mı yaşamak istiyorsun? Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol git orada yaşa. Türkiye’yi size böldürtmeyeceğiz bunu da böyle bilesiniz.

"Etlik Şehir Hastanesini yıl sonunda hizmete sunuyoruz"

Son 17 yılda Ankara’ya 120 katrilyon liralık yatırım yaptık. Ankara’ya 15 bin 709 yeni derslik, 4’ü devlet üniversitesi olmak üzere 12 yeni üniversite kurduk. Etlik Şehir Hastanesini de yıl sonunda hizmete sunuyoruz.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

"Cumhur kadar haysiyetliyiz, Cumhuriyet kadar haşmetliyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimine 8 gün kala Cumhur İttifakı olarak Başkentimizin huzurundayız. Cumhur İttifakı’nın ikinci ortak mitingine milli bir heyecanla katılan her kardeşime her vatandaşıma şükranlarımı sunuyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bozkırın ortasından yükselen, bağrından Cumhuriyeti çıkaran, Ankara, Türkiye’nin ortak kaderi, ortak kıvancıdır. Ankara iftiharımızdır, irademizin irfan ve itibar kaynağıdır. Ankara milli birliğimizin eşiği, milli bekamızın stratejik eşiğidir. Seğmenler kadar inançlıyız, Türkiye kadar kuvvetliyiz. Cumhur kadar haysiyetliyiz, Cumhuriyet kadar haşmetliyiz. Biz, Türk milletiyiz, biz Cumhur İttifakıyız.

"8 gün sonra, yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz"

Ankara’nın özlemleri vardır. Ankara’nın gelecek hayalleri vardır. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 31 Mart seçimleri, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geçişinden sonraki ilk mahalli idareler seçimidir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden 281 gün sonra, aziz milletimiz sandık başına gitmektedir. 8 gün sonra, yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz, yalnızca belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı belirlemeyeceğiz. Bunların önünde ve üstünde milli bekamızın, Ankara’nın tarihsel ve egemenlik haklarının hem teyidini hem de tescilini yapacağız.

"Yerel yönetimleri sizlerin tercihiyle güvenceye kavuşturmuş olacağız"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kökleşmesine, Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünün inşa ve ihyasına, güçlü bir destek vereceğiz. İstikrarı temellendirilmiş, siyasi gerilimleri en aza indirilmiş, toplumsal huzur ve normalleşmesi sağlanmış bir Türkiye’ye geçiş yapacağız. Yeni hükümet sistemiyle uyumlu olması, beka düzeyinde önemli olan yerel yönetimleri sizlerin tercihiyle güvenceye kavuşturmuş olacağız.

"Ya beka diyeceğiz ya belaya boyun eğeceğiz"

31 Mart seçimleri Ankara’nın önünü kesmeye azmetmişlere, Ankara’nın önünü açmaya yemin etmişlerin seçimidir. 31 Mart seçimleri yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılan en kritik seçim olacaktır. 8 gün sonra ya beka diyeceğiz ya belaya boyun eğeceğiz. Ya yurdum diyeceğiz ya yutulmaya razı geleceğiz.

"İnancım odur ki, yine başaracak, yeniden bir tarih yazacaktır"

Cumhur İttifakı, milli varoluşumuzun hizmetkarıdır, Cumhur İttifakı milli onurun güveni, milli ömrün güvencesidir. Buna karşılık Zillet İttifakı kumpastır, komplodur, karanlıktır, kaostur, kavgadır, kargaşa güvertesidir. Ankara dün zilleti reddetti, Cumhuriyet’in zirvesine yükseldi, dün rezaleti def etti, Türkiye’nin haklı gururu sayesinde tırmandı. İnancım odur ki, yine başaracak, yeniden bir tarih yazacaktır. Cumhur İttifakı olarak buna and içtik. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin emanetlerine leke düşürmeyeceğiz. Şehy Ali Semerkandi Hazretlerinin mirasını kirletmeyeceğiz, Mustafa Kemal’in kutlu hedeflerini asla ihmal ve inkar etmeyeceğiz.

"Ankara Türkiye’nin özetidir, öz güvenidir, öz değeridir"

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özhaseki’dir. Milliyetçi Hareket Partisi, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki’nin arkasındadır, destekçisidir. Ankara’nın tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı’nın değerli adayları için elimizden gelen çalışmaları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hiç duraksamadan, hiç gevşemeden, hiçbir akıl çelici, istismarcı sese kulak vermeden Cumhur İttifakı’nın zaferine inandık, bunun için adeta seferber olduk. Biliniz ki Ankara Türkiye’nin özetidir, öz güvenidir, öz değeridir. Ankara Türk milletinin ta kendisidir.

"Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz, Ankara’nın hızını kesemeyeceksiniz"

Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek?

Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya anlatın. Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz, Ankara’nın hızını kesemeyeceksiniz. Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump'a Kılıçdaroğlu ne diyecek? 'Olamaz, yapamazsın' çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi?

"Ey Kılıçdaroğlu, sen kim milliyetçi olmak kim?"

Milliyetçilik Türkiye düşmanlarına gülücükler saçan bozuk ağız değildir. Milliyetçilik tarihini, kimliğini, ceddini, kökünü bilmektir. Ey Kılıçdaroğlu, sen kim milliyetçi olmak kim? İttifakımız hainlere, teröristlere, onlarla işbirliği yapan zillete karşı milli bir ittifaktır. İttifakımız, korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. Türkiye düşmanlarına karşı Cumhur İttifakı diyoruz.

Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir.

Ayrıntılar geliyor...