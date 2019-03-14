Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesinin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini çözeceğiz"

Sağlık çalışanlarımıza saldıranlar aslında doğrudan kendi canlarına, kendi canları kadar kıymet verdikleri yakınlarına saldırdıklarının farkında değiller. Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Son olarak, polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi burada tekrar ifade etmek istiyorum. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur. Günün 24 saati kesintisiz verilen sağlık hizmetinde emeği, katkısı olan herkese bir kez daha buradan şükranlarımı sunuyorum.

Dünyadaki en büyük mutluluğu sağlık olarak gören bir medeniyetin mirasçısıyız. Bu anlayışla hükümete gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri sağlık sistemimiz baştan sona değiştirmek olmuştur. Hareketimizi dört temel direk üzerinde inşa edeceğimizi söyledik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet ve bunun üzerinde ülkemizi yükseltmeye çalıştık.

Eski Türkiye’de içimizi en çok acıtan konulardan biri sağlık sistemimizin eksiklikleri, yanlışları, yetersizlikleri yüzünden ortaya çıkan vahim görüntülerdi. Yaşı 35-40’ın üzerinde olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu görüntüleri bizzat yaşamıştır. Hastanelerimiz adeta dökülüyordu, vatandaşımız doktora ulaşana kadar öyle eziyet çekiyordu ki sağlam da olsa hastalığı tavan yapıyordu. Haydi doktora ulaştı diyelim, tetkikler, tahliller için doğru dürüst altyapı yoktu. Muayenesini oldu, reçetesini aldı, bu defa da ilaç bulamıyordu. Acillerin durumu çok daha fenaydı. İster acilden, ister poliklinikten gelsin, kendisine çıkarılan faturayı ödeyemediği için hastanede rehin kalan, ölüsü dahi rehin alınan veya arka kapılardan kaçmak zorunda bırakılan insanlarımız vardı.

Ambulans denilen araçlar sadece dört teker ve kaportadan oluşan minibüslerdi. Ben öyle bir minibüste kazadan sonra dört arkadaşımla beraber Bolu’dan Düzce’ye getirildim. Orada bile maalesef bize serum takacak hemşire bile yoktu. Böyle bir süreci yaşadık. Parası olan yurt dışına gidiyordu, olmayan ise çilesini burada dolduruyordu.

Bunun için göreve gelir gelmez hemen sağlıkta dönüşüm programını başlattık ve sistemi hızla baştan aşağı değiştirdik. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın yaşadığı yere, gelirine, statüsüne bakılmaksızın en iyi sağlık hizmetlerini alabileceği bir yapı kurduk. Hastanelerimizi, binalarından içindeki teçhizata kadar her şeyiyle modernleştirdik. Hükümetlerimiz dönemlerinde ülkemizdeki mevcut bin 156 hastanenin büyük bölümünü de yeniden yaparak toplamda bin 280 yeni hastane inşa ettik. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızın sayısı 8 bin 850 ilave ile 15 bin 920’yi buldu. Hastanelerimizin yatak kapasitesini 136 bin ilave ile 239 binin üzerine çıkardık.

Sağlık çalışanlarımızın sayısını 55 bin ilave ile bir milyon 17 bine yükselttik. Doktor ve hemşire sayısından MR, tomografi, diyaliz gibi kritik araç gereçlere kadar her alanda büyük artışlara imza attık. Sadece ambulans sayısı olarak 618’den, uçağıyla helikopteriyle, paletlisiyle, teknesiyle, motoruyla her biri en modern cihazlarla donatılmış 5 bin ambulansa ulaştık.

Türkiye bugün, bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri, bir milyon 250 binin üzerindeki vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline gelmiştir. Dünyada bunun bir benzeri yok. Eskiden bizim vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi ise yurt dışından ülkemize sayıları milyonu bulan kişi, sağlık hizmeti almak için geliyor.

Biz bunlarla da yetinmedik. Çok daha ileri standartlara ulaşmak amacıyla yepyeni bir hizmet için kolları sıvadık. Bunun adına da ta belediye başkanlığımdan bu yana idealim olan, ‘acaba ne gün’ diyeceğim şehir hastanelerini gündeme getirdim. Şehir hastaneleri, şahsımın, sağlık sistemimizin zirvesi olarak gördüğü bir hayaliydi. Hedefimiz hangi şikayetle olursa olsun, şehir hastanesi alanına giren bir vatandaşımızın başka hiçbir yere gitme ihtiyacı duymadan tüm teşhis ve tedavisinin burada yapılmasıydı. Böylece hem hastalarımızın teşhis ve tedavi kurumlarında geçirecekleri zaman azalacak hem sağlık hizmetleri birbirlerini tamamlayacak şekilde sunulacak hem de hizmet kalitesi artacaktı.

Bu işin sadece kamunun imkanları ve çalışma tarzıyla hayata geçirilmesinin zorluğunu gördüğümüz için özel sektörü devreye almaya karar verdik. Bununla ilgili ilk adımları 2005 yılından itibaren atmaya başladık. Sağlık Bakanlığı’mız bünyesinde 2007 yılında kamu-özel ortaklığı çalışmalarını yürütecek birimi kurduk. Hatırlayın emekli sandığı, SSK, bunun dışında bakanlıklarımızın her birinin hastaneleri vardı. Dedik ki, bunların hepsini bütünleştireceğiz. Asıl reform burası. Tabii olmaz dediler, sendikalar hayır bunlar bizim dediler. Dedik ki yok olacak, bunlar sizin değil, bunlar bu milletin, devletin, biz buradaki hizmeti en ideal şekilde vereceğiz. SSK hastanelerinin halini az önce gördünüz. Biz bunları yaşamak istemiyoruz, milletimize bunları yaşatmak istemiyoruz.

Nihayet 2013 yılında şehir hastanelerimizle ilgili imza törenini gerçekleştirerek inşa sürecine geçtik. Burada da henüz Ankara çevredeki hastanelerdeki hastalarımız ve bütün ekipmanlar, ekipler buraya tamamen taşınmış değil. Hepsi de buraya taşındığı zaman burası çok daha hareketli hale gelecek. Bugüne kadar, Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa şehir hastanelerini kamu-özel ortaklığı formülüyle inşa ederek hizmete almıştık. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin de ilavesiyle tamamı nitelikli, 12 bin 100 yatak, 2 bin 831 poliklinik, bin 999 yoğun bakım yatağı ve 410 ameliyathane sayısına ulaştık.

Kaynak: TRT Haber