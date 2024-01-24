Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.
Erdoğan, Ankara ilçe belediye başkan adaylarının isimlerini açıklıyor:
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Veysel Tiryaki
Ayaş: Mehmet Kirazdibi
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Duhan Kalkan
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Eyyüp Tekiner
Etimesgut: MHP’den Enver Demirel
Evren: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı: MHP’den Ramazan Şimşek
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: MHP’den Erdal Dal
Keçiören: Zafer Çoktan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Asım Balcı
Ayrıntılar gelecek...