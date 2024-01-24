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Gündem
TRT Haber 24.01.2024 12:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.

Erdoğan, Ankara ilçe belediye başkan adaylarının isimlerini açıklıyor:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Ayaş: Mehmet Kirazdibi

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyyüp Tekiner

Etimesgut: MHP’den Enver Demirel

Evren: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı: MHP’den Ramazan Şimşek

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: MHP’den Erdal Dal

Keçiören: Zafer Çoktan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Asım Balcı

 

Ayrıntılar gelecek...

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