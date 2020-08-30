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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
- Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Türkiye, Doğu Akdeniz'de şantaj ve tehdit diline boyun eğmeyecek.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anıtkabir ziyareti anıtkabir özel defteri 30 Ağustos Zafer BayramıSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 11:17
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