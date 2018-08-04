Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının mal varlıklarını donduracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugüne kadar hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Er ya da geç katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk.

"Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun"

Milletimiz müsterih olsun, şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun, işte bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu konuda durmak yok. Onlar inlere girecek biz onları inlerde takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiveninin içindeki demir yumruğunu indireceğini iyi bilir. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirlerse gizlensinler sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanını döken alçaklardan katliamın hesabını muhakkak soracağız.

Hayatın her alanında kadınlar geçmişle mukayese edilemeyecek kadar ileri seviyeye geldiler. Siyasi hayatımın her aşamasında kadınlarımız ile birlikte yol yürüdüm. Gençlik kolları döneminden başlayarak, İstanbul Büyükşehir'de, AK partimizin kuruluşunda ve sonrasında tüm mücadelemizi kadınlarımızla birlikte verdik.

AK Parti Kadın Kolları üyesi ne biliyor musunuz? 4 milyon 600 bin bayan üyemiz var. Bu diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Türkiye'de Kadın Kolları Kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir.

"53 kadın Milletvekilimiz bulunuyor"

Siyasette kadınlarımıza verdiğimiz önemin en son örneği 24 Haziran seçim sonuçlarıdır. Şu an da Meclis'te AK Parti sıralarında 53 kadın Milletvekilimiz bulunuyor. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok.

15 Temmuz'da kadınlarımızın bir başka önemli yönüne kahramanlıklarına, cesaretlerine, şehadetlerine, gaziliklerine şahid olduk. Tankları elleriyle durduran kadınlarımızın gösterdiği kahramanlık nesiller boyu anlatılacaktır.

Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en yakın şahitleri sizsiniz. Krizlerin, kaosun pençesinde kıvranan Türkiye'yi her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamını katlayan hizmetlerle buluşturduk.

"Sağlıkta Türkiye sınıflar üstü bir yere doğru gidiyor"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemi hatırlayın. SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerimizin halini bilenler var aramızda. Ben de biliyorum ama artık böyle bir hastane yok. Artık tüm hastanelerimiz gayet iyi bir konumda. Şimdi bunu şehir hastanaleri ile sağlık hizmetlerimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bugüne kadar 6 şehir hastanemiz hizmete girdi. Sağlıkta Türkiye sınıflar üstü bir yere doğru gidiyor. Adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak için yatırımları hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında yeni adalet sarayları açtık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ABD'nin attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak adımdır. ABD bu adımla birlikte Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır.https://t.co/1m9X6MFIa2 pic.twitter.com/8csD3Sn5av — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ağustos 2018

"Stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır"

6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. Amerika ciddi bir saygısızlık yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız.https://t.co/NahRHwOg3h pic.twitter.com/Cj857gpen4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ağustos 2018

"Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız"

Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum, Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa.

ABD'nin çok basit meseleleri büyütmesinin bu arada sapla samanı karıştırmasını üzüntüyle takip ediyoruz.

Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi ve bu milleti hiç tanımamışlar demektir.

Biz dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar üzerine kurmadık her zaman dik durduk. Türkiye'yi bu tür adımlarla terbiye edemezsiniz.

"Türkiye iç politika malzemesi yapılamaz"

Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerikanı'nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa'nın yaptığı hataları tekrarlamak Amerika'ya bir şey kazandırmaz.

Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri, müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkündür.

Diplomasi kanalları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularının önemli bir bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum.

Biz kaybet-kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Siyasi ve adli ihtilafların ekonomik boyuta taşınması iki tarafa da zarar verir.

"2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre öncesi konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademeyle seçimlere hazırlığını sürdürecek. Büyükşehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır.

Sizler bu 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiniz. AK kadınlar olarak çok ciddi emekleriniz var. Sizinle yol arkadaşlığımızı unutamıyorum ve bu yol arkadaşlığımız hiçbir şeye benzemez. Birliğiniz, beraberliğiniz, dayanışmanız bizim gücümüzdür. Aramızdaki bu dayanışmayı kimsenin bozmaya gücü yetmeyecektir. Sizler, seçimlerde kapı kapı dolaştınız. Sizler, seçimlerde partimizin gücüne güç katmanın gayreti içinde oldunuz.

Kişi başına düşen milli gelir arttı

Eğitim, emniyet, sağlık, ulaşım, adalet, enerji alanında neler yaptık kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolar iken 11 bin dolara nasıl çıkardık bunları gayet iyi biliyorsunuz. Sizler IMF'ye borcumuzun 23,5 milyar dolar olduğu yerden nasıl sıfırladığımızı biliyorsunuz. Hazinenin tam takır olduğu noktadan nerelere geldiğini biliyorsunuz.

"Artık bu ülkede inanç, fikir özgürlüğü kavgası olmayacak"

Bir sistem değiştirdik. Sizlerle siz bunu yaptınız ve başkanlık sistemine geçtik. Artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Demokrasi mücadelemizi, özgürlük mücadelemizi bugüne kadar nasıl verdiysek bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Artık ülkede inanç özgürlüğü kavgası olmayacak. Artık düşünce, fikir özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancında serbest. Fikir, düşünce özgürlüğünde inandığını rahatça konuşabilecek. Hepsinden öte bu ülkede başı açık, başı örtülü kavgası olmayacak.

Kaynak: TRT Haber