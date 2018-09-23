Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere biraz sonra buradan New York'a hareket ediyoruz. Bu yıl Genel Kurul görüşmeleri, "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temasıyla yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde 24 Eylül Pazartesi günü Birleşmiş Milletler üyesi Ülke liderlerinin iştiraki ile küresel mülteci mutabakatı yüksek düzeyli etkinliğine katılacağım.

New York'taki yoğun programımıza büyük önem verdiğimiz bu etkinlikle başlayacağız.

Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde 25 Eylül Salı günü Birleşmiş milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım.

"Suriye konusunda kimse bizim kadar bedel ödemedi"

Bu noktada özellikle Suriye'deki gelişmelere dikkat çekeceğiz. Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi.

Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün sona erdirilmesi için gayret sarfetmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şuan Suriye'nin geleceği için en büyük sorun Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır.

Bir taraftan da malum İran'daki son meydana gelen terör eylemi. Saldırının içeriğinden neler var neler yok bilemiyoruz fakat dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının ise çok fazla olduğu bunun da 25'i asker böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor.

"İran halkının başı sağolsun"

Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için de gerekenler yapılmalı ve yine bu arada İran yönetimine geçmiş olsun derken tüm İran halkının da başı sağolsun diyorum.

Türkiye olarak bölgedeki tüm bu gelişmelerde gerek Tahran Zirvesi, gerek arkadan Soçi Zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamızı gerektiriyor. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Ekonomik alanlardaki temaslarımız kapsamında Amerika Birleşik Devleti mensubu yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Türkiye'deki Amerikalı yatırımcılarla bildiğiniz gibi görüşmeleri yaptık. Çok etraflıca bunları ele aldık. Şimdi de Amerika'da bunun bir başka katılımını yönetim kurulu başkanları ile CEO'ları ile gerçekleştireceğiz.

Medya kuruluşlarının temsilcileri ile kanaat önderleri ve Amerika'daki Türk ve Müslüman toplum temsilcileri ile istişarelerimiz olacak.

"ABD sonrası 27-29 Eylül'de Almanya'ya gideceğim"

New York'taki temaslarımızı müteakip ise Almanya Cumhurbaşkanı sayın Frank-Walter Steinmeier'in davetine icabetle 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Sayın Steinmeier'in önerisi ile ziyaretim devlet ziyareti niteliğinde olacaktır. Kendilerine öncelikle bu davetten ötürü bir kez de sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi akabinde yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyaretini teşkil edecektir. Almanya'da sayın Steinmeier'in yanı sıra Şansölye sayın Angela Merkel ile de bir araya geleceğiz. Ayrıca Türkiye'de yatırımları bulunan büyük Alman firmalarının üst düzey yöneticilerini de kabul edeceğim. Ziyaretimin son günü Köln'e geçerek burada Almanya'nın en büyük ve ihtişamlı camisi olan Köln Merkez Camii'ni ziyaret ederek resmi açılışını yapacak ve burada inşallah vatandaşlarımızla da buluşacağız.

Ziyaretim sırasında öncelikli gündemimiz siyasi ilişkilerimizde son bir kaç yıldır yaşanan dönemin tamamen geride bırakılması olacaktır. Öte yandan ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşıyabilmek adına atabileceğimiz adımlar olacaktır. Bu arada malum Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız birlikte yapmış oldukları Almanya ziyareti ile de ön görüşmeler başlatılmıştı. Şimdi bunları Enerji Bakanının da katıldığı bu ziyarette tekrar ele alma fırsatımız da olacak.

Avrupa Birliği'nin lider ülkelerden Almanya'nın gerek Avrupa Birliği'ne tam üyeliğimiz, gerek gümrük birliğinin genişletilmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması süreçlerini de yapıcı bir rol üstlenmesini de bekliyoruz.

Bir diğer başlık elbette bölgesel konular ve yakın coğrafyamızda cereyan eden gelişmeler olacaktır. Esasen bu konuda Almanya ile yakın bir diyaloğumuz telefon diplomasisi ile bugüne kadar hep sürmüştür, sürmektedir. Bizler bu istişareleri önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceğiz. Almanya'nın 2019-2020 dönemi Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin uluslararası meselelerdeki etkin rolünü daha da güçlendirmesine yardımcı olacağına inanıyorum.

Almanya'nın özellikle insani meseleler karşısında gösterdiği duyarlılığı takdirle karşılıyoruz. Görüşmelerimizde değineceğimiz bir diğer husus Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıdır. Alman toplumu içerisindeki geniş çoğunluğun ırkçılığı reddeden tavrını biliyor ve bunu takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ortak aidiyeti ve farklılıklara saygıyı öne çıkaran yaklaşımını aynı şekilde değerli buluyoruz. Sayın Merkel'in de ırkçı eğilimler ve aşırı sağa karşı kararlı bir duruş ortaya koyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ziyaretim sırasında PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele beklentimizi de Alman muhataplarımla paylaşacağım. Terörizmle mücadelede işbirliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulayacağım. Gerek New York gerekse Cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya'ya ilk kez gerçekleştireceğim bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme

Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil.

MHP'nin af tasarısı

Konuyla ilgili olarak biz bazı açıklamaları duyduk fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; bunu daha önce de malum açıkladım, devlete karşı işleniyorsa (suç) devletin af yetkisi olabilir fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir.

Kaynak: TRT Haber