Başbakanlık görevine veda ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Erdoğan ve Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sayın Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni yönetimle de devam etmesini umuyorum. Türkiye olarak AB tam üyelik yolunda Merkel'in katkılarını her zaman hatırlayacağız. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Suriye krizinin çözümü için gösterdiği çabaya teşekkür ediyorum.

Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye konularında fikir birliğinde bulunduk. Almanya'daki Türk toplumu ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Şansölye’ye özellikle Suriye krizinin çözümüne yönelik gösterdiği samimi çabalar için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.https://t.co/3EZp7USJd8 pic.twitter.com/xyZM1WT5hk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2021

Avrupa'daki Türk vatandaşları

Sayın Merkel'in Türk toplumuyla yakın temasından mutluluk duyuyoruz. Irkçılık ve ayrımcı muamelelerde bulunan tüm faillere karşı etkin tedbirlerin alınması önem taşıyor. Türklerin kendilerini Avrupa'da evlerinde gibi hissetmeleri önemlidir. Merkel bu konuda her zaman büyük çaba göstermiştir. Halefi'nin de aynı hassasiyeti göstereceğini umuyorum. Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam ediyor.

Türkiye'de yargı bağımsızdır. Yargının verdiği karara benim cumhurbaşkanı olarak müdahale etmem mümkün değildir. Yeter ki yargının adil bir karar verdiğini bilelim.

Mülteciler konusu

Türkiye bu konunun misafirhanesi konumunda. Bu insanları bizim ötelememiz, Yunanistan'ın yaptığı gibi mümkün değil. Ev sahipliğimiz devam edecektir. Göçleri bugüne kadar uyguladığımız gibi kabulleniyoruz. Biriket evler yaparak onları ağırlıyoruz. Şu an 60 bin evi bitirdik, hedefimiz 100 bine çıkarmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mültecileri bizim ötelememiz Yunanistan’ın yaptığı gibi mümkün değil, yapamayız.https://t.co/3EZp7USJd8 pic.twitter.com/OcctBOcDWZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2021

Erdoğan'dan Almanya yorumu

Bu süreçte birçok dünya liderleriyle bir arada çalıştık. Sayın Merkel özellikle Almanya'nın idaresinde başarılı bir sürece imza attı. Bundan sonraki süreçte de belki koalisyon hükümetleri olmasaydı Türkiye-Almanya ilişkileri daha farklı bir noktaya gelebilirdi. Bizim başkanlık sistemine geçmemizle koalisyon sorunundan kurtulmuş olduk Türkiye olarak.

Almanya'da ciddi manada bir Türk potansiyeli var. Bu insanlar sağlıklı bir yaşam devam ettirmek istiyorlar. Hedef 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak.

Değerli dostum Merkel'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.

Angela Merkel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye ile iyi ilişkileri sürdürmemiz için çok sayıda görevimiz var. Almanya'da doktor, bilim adamı, akademisyen olarak çalışan anne babaları göçmen Türk insanlar var. Bu örneklerden birisi Uğur Şahin ve Özlem Türeci.

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına da değindik. Almanya'da ırkçı ve yabancı düşmanlarlarına her zaman karşı çıktık. Yasa dışı göç konusu da aynı şekilde önemli bir konu.

Bölgesel konularda iş birliği

Afganistan'a insani yardımlar konusunda Sayın Erdoğan ile görüştük. Taliban görüşmesine dair bilgileri de kendi içimizde ele alacağız. Berlin Konferansı'nda başlatılan Libya konulu konferans ile ilgili seçimlerin bir an önce olmasını diliyoruz. Yabancı güçlerin buradan çekilmesini ifade ettim.

Türkiye'de çok yıkıcı orman yangınları oldu. Almanya'da da sel felaketleri yaşandı. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı kabul etmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Merkel'den Türkiye yorumu

İş birliğimize önem verdik. Sayın Erdoğan ile birlikte Türkiye'de çok şey gelişti. İstanbul'a baktığımızda bunu görebiliyoruz. İdari yapı ve yönetim açısında Türkiye'de standartlar gelişti. Türkiye NATO müttefiki olarak bizim için önemli bir partner. Farklı bakış açılarımız olabilir Sayın Erdoğan'la. Her zaman ortak çıkarlarımız var. Federal hükümet benden sonra da böyle bir bakış açısıyla devam edecektir. Barış ve güvenimiz birbirine bağlı.

İslam düşmanlığı ve ırkçılık

Almanya'da din özgürlüğü var. Biz İslam düşmanlığı ve ırkçılık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Başından beri bunların önünü kesmek istiyoruz. Yahudi ve İslam düşmanlığı sorunlarında üzücü olaylar yaşadık. Bunun için maddi ve manevi tüm imkanlar seferber ediliyor. Her zaman bir görev olacak bizim için.

Diyaloğumuzu sürdürdüğümüz için çok teşekkür ederim.

İki lider basın toplantısı öncesi yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, yemekte bir araya geldi.

İki lider, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 1 saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti.