Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans aracılığıyla görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Etiketler: Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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