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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti geldiği Berlin’de temaslarını sürdürüyor.

Askeri törenle karşılanan Erdoğan törenin ardından Alman mevkidaşı Steinmeier ile önce ikili ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

 

Daha sonra Almanya Başbakanlık binasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel’in görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Neue Wache Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bırakacak.

Ziyaretinin 3. gününde ise Merkel ile kahvaltıda tekrar bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii’nin açılışına katılacak. 

Kaynak: AA

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