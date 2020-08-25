Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Van Gölü kıyısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesini havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün gerek Selçuklu’nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede Ahlat'ta gerekse buradan inşallah yarın sabah çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte külliyemizin açılışını yapacağız. Bu vesile ile bu güzel gençlik kampımızın gençlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Gerek İçişleri Bakanlığımıza gerekse işletmesini yürütecek Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından kurdelenin kesilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekiler ile birlikte gençlik kampını ziyaret ettikten sonra buradan ayrıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret ediyor. https://t.co/hW73WxkHG3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 25, 2020

İki lidere TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.