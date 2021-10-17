Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e yükseldi."

"Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün sürecek Afrika ziyareti öncesi basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/fwEpE0rr38 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2021

"Afrika ülkeleriyle işbirliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz."

"2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor"

"3. Türkiye-Afrika İş Forumunu seyahatimizin hemen akabinde 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3. Türkiye-Afrika İş Forumunu seyahatimizin hemen akabinde 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğiz. https://t.co/yuVeyfWC6S pic.twitter.com/PnrTcJO35y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2021

Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Vesayet günleri geride kaldı, Türkiye hukuk devletidir."

"Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir."

[CHP Lideri'nin bürokrat açıklaması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. https://t.co/yuVeyfWC6S pic.twitter.com/ETOVzch5SR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2021

"Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük.Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Hadi bakalım ne yapacağını göreceğiz, bu alan boş değil."

"Merkez Bankası’nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün randevu verdi mi. Eğer bağımsız olmasaydı randevuyu vermeyebilirdi."

[CHP Lideri’nin bürokrat açıklaması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi açıkça bir suçtur.https://t.co/SQFH77LUCp pic.twitter.com/Jf9TlSP4z7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2021

"Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur."

"(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor. 'Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline.' Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz."

"Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."

Erdoğan'dan anket tepkisi

"Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından, ne amaçla yapıldığı ortada. Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur, biz bunlardan bıktık ve bunlara da alışığız."

"Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından, ne amaçla yapıldığı ortada. Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur, biz bunlardan bıktık ve bunlara da alışığız. https://t.co/yuVeyfWC6S pic.twitter.com/cwVXTKPwJP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2021

F-16 açıklaması

"Yeni F-16'lar almak suretiyle filomuzu genişletmek istiyoruz. 1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu."

[F-16 açıklaması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyar 400 milyon dolar F-35’ler için ödeme yaptık, bu ödemeler karşısında ABD’nin böyle bir teklifi oldu.https://t.co/pyCwx00vYF pic.twitter.com/VzD7yzjTSo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2021

Salgınla mücadele

"159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ve diğer milli aşılarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanların kullanımına sunmayı amaçlıyoruz. https://t.co/yuVeyfWC6S pic.twitter.com/xzEqGKSmEe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2021

"TURKOVAC'ın hayata geçmesiyle elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında gideceği ilk ülke olan Angola'ya hareket etti.

Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek Erdoğan, ilk durağı olan Angola'nın başkenti Luanda'ya hareket etti.

Apronda bulunan askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

"TUR" uçağıyla Angola'ya hareket eden Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.