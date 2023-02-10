Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman ve Malatya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere bugün Adıyaman ve Malatya'ya gidecek.
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Deprem Adıyaman Malatya
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