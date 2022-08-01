Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Tahıl gemisi yola çıktı"

Son olarak BM Genel Sekreteri Türkiye'ye teşekkür etti. Artık bugün adım atıldı. Gemiler yola çıktı. İstanbul'da imzalanan anlaşmalar dünyanın neredeyse 3'te 1'ini karşılayan tahıl konusunun tarihi dönüm noktası olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'da faaliyete geçti. Gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında bir heyet tarafından kontol edilecek. Diğer gemiler de şartlar çerçevesinde yolculuklarına devam edecek.

Rusya-Ukrayna tarafları bir gün barışa yönelirse bunu bizim gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tahıl koridoru çalışması önemli bir diplomatik başarıdır.

"Hedeflerimizden zerre taviz vermiyoruz"

Son 20 yılda terör örgütleriyle mücadelemizi sınır ötesine taşıyarak, 81 ilimizin tamamında insanımızın güven içinde yaşayacakları bir ortam hazırladık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Gelecek bir ayımızı bile göremediğimiz bir yerden 2053 vizyonumuzu belirleyen bir ülke haline geldik.

Mevcut sıkıntılarımızın üstesinden çok çalışarak, azmederek geleceğiz. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Artık bu ülkeyi terörle, darbeci zihniyetle ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir.

"Büyüme rakamlarında G20 ülkelerinde ilk sıradayız"

Bir ara 26,5 milyona kadar gerilen istihdamın ekonomik ve sosyal dönüşlerini biz biliyoruz. İhracatımızı 250 milyon dolar sınıra getirdik. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. IMF ülkemizin büyüme rakamını yukarı yönlü güncellemiştir. Küresel emtia fiyatlarındaki dengesizlikler bizi de etkiliyor.

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor. İlerleyen tarihlerde bu rakamları aşacağımıza inanıyorum. Yeni pazarlar arayışında olan ihracatçılarımızın gayretlerimizi yakından takip ediyoruz.

Küresel krize rağmen bütçe dengemizde bozulma olmadı.

Gelir vergisini kaldırarak 3 milyon çiftçimizi desteklerken, 850 milyon esnafımızı da vergiden muaf tuttuk. KDV indirimleriyle sistemi sadeleştirdik. Sadece 2022 yılında vergi indirimleriyle vazgeçtiğimiz kamu gelirleri 221 milyar lirayı bulacaktır.

"Dünyada fiyatlarda durulma eğilimi başladı"

Tüm bu adımları atarken enflasyonla mücadelede ilave tedbirleri de gerçekleştirdik. Asgari ücrette tarihi artışlar yaparken gelir ve damga vergilerini kaldırarak herkese kazanç sağladık.

Dünyada fiyatlarda durulma eğilimi başladı, bu durum ülkemizde de iyileşmenin başlayacağı anlamına geliyor.

Dar gelirliye sosyal konut projesi

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik ve güvenli konut üretiminde bir başarı ortaya koyduk. 1,5 yıl önce de 100 bin konut projemize yoğun talep aldık. Pek çok ilimizde sanayi alanlarını dışarıya taşıyoruz.

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızı sevindirecek bir projeye çalışıyoruz. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Sıfır atık modeliyle yenilenebilir malzemelerden bir proje gerçekeleştireceğiz. Bu adım son dönemde ciddi şikayet edilen kiraların düşmesine de yardımcı olacaktır. İlk defa evlenen gençlerimiz de kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay projeyi detaylarıyla açıklayacağız. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzere.