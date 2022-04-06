Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bilindiği gibi 2020 ve 2021 ramazan ayını salgının gölgesinde kısıtlamalarla geçirmiştik. Dünyanın çok da iyi imtihan vermediği salgın süreci, ülkemizini kapasitesini görmemize vesile olmuştur. Gelişmiş ülkelerin bile yalpaladığı bir dönemde Türkiye'nin güçlü çıkması önemlidir.

20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk.

Özellikle bölgesel durum itibarıyla tüm dünya ile entege ekonomiye sahip bir ülkeyiz. Küresel tüm gelişmeler bizi de etkiliyor.

Milletimiz markette, pazarda alışık olmadığımız yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Elbette yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkeleri daha büyük sorunlarla uğraşıyor.

İhracatımızın her ay rekor kırarak artması hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan geri adım atmadık, atmayacağız. Hesapsız, kitapsız adımlarla bu fırsatı heba etmeyeceğimizi defalarca dile getirdik. Milletimizde sabredecek, azmedecek, mücadele edeceğiz ve neticeye ulaşacağız.