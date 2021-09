Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müsiad 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Ekonomide hızlı bir toparlanma süreci yaşandığını ve eskinin üzerime çıkan bir sıçrama olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize 10 yıl önce sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bir iş adamları derneği olan MÜSİAD çok daha büyük bir vizyonla yola çıkmıştır.

Ülkemizdeki iş insanlarımız tarafından kurulan pek çok dernek vardır. MÜSİAD'ı onlardan ayıran milletimizi kucaklaması, milletimizin de sahiplenmesidir.

Ülkemize her alanda değer katan MÜSİAD çatısı altında hizmet vermiş herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yeni yatırım ihtiyacının giderek arttığı dönemde MÜSİAD ile iş birliği son derece önemlidir. Ticaret ve yatırım alanında önümüzdeki günlerde MÜSİAD ile daha yakın çalışmayı planlıyoruz.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız. Milletimizin fedarlığı sayesinde vatanımızı korumayı hamdolsun başardık. Üzerimize binen yükün ağırlığı altında ezilmemeye çalışıyoruz. Anadolu topraklarını bize çok görenler milletimizi buradan kazıyıp atmak için çok uğraştılar.

Dünya yeni bir dönemin eşiğindedir. Güç dengeleri ve küresel planlamalar değişiyor. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak, en ön tarafta hak ettiği yeri alacaktır.

"Türkiye artık söz sahibi, bu tartışılmaz"

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere kadar her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun bir Türkiye var. Her alanda yatırımlarla ülkemizi donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tarzlarını hortlatmak isteyenler de yok değil. Ama başaramayacaklar, izin vermeyeceğiz. Artık her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun zemine sahip bir Türkiye var. Türkiye artık söz sahibi, bu tartışılmaz.

Tüm önemli küresel platformlarda Türkiye'nin bir yeri ve ağırlığı vardır. BM'den G-20'ye kadar ülkemiz adından söz ettiren bir ülke konumundadır. Üstelik bu başarıları ülkemiz gizli/açık nice ambargolara rağmen ortaya koymaktadır. Geçmişte kaçırdıklarımıza 'ah vah' etmenin değil geleceği yakalamanın peşindeyiz. Hedeflerimizi buna göre güncelliyoruz.

Savunma sanayiinde yerlilik

İHA'yı biz üretir hale geldik, SİHA'yı üretir hale geldik. Şimdi AKINCI denilen TİHA'nın en üst segmentini, dünyada ilk 3'e girenini üretir hale geldik. Azmin, inancın önünde hiçbir şey engel teşkil etmiyor. Bunlarla beraber mühimmatları da Türkiye kendisi yapar hale geldi. Bunlar Türkiye'nin savunma sanayiinde konumunu değiştirdi. 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz.

Terörle mücadelede önemli bir yol aldıysak bunlar sayesinde oldu. Diyarbakır'da benim vatandaşım gecenin geç saatlerine kadar sokaklarda dolaşabiliyorsa işte bunlarla oldu. Cudi'de, Gabar'da böyle, yurt içi ve yurt dışında böyle.

"2053 vizyonumuzu şekillendireceğimiz bir döneme gidiyoruz"

Gençlerimize bırakacağımız bir vasiyetimiz var. 2053 vizyonumuzu şekillendireceğimiz bir döneme yavaş yavaş gidiyoruz. 3 bin 500 mühendis AKINCI eserinin sahibiydi. Gece-gündüz demeden çalıştılar, gayret ettiler. Yılmadan, durmadan çalışıyorlar.

Bu nesil inşallah 2053'te çok farklı olacak. Karşımda MÜSİAD'ı da bu neslin büyükleri olarak görüyorum. Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeyede kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle hep daha iyiye gidecek mutlaka hedeflerimize ulaşacağız.

"Ekonomide hızlı toparlanmayı hep birlikte takip ediyoruz"

Büyüme, istihdam, üretim rakamları ortada. Her birinini rakam karşılıklarını en iyi sizler biliyorsunuz. Hali hazırda yaşanan sıkıntıların çoğu ani ve büyük talepler karşısında yaşanan güçlüklerden kaynaklanıyor. Afetler yaşadık. Ekonomide yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanmayı hep birlikte takip ediyoruz. Afet bölgelerindeki konutları 1 yıl içinde bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.

Bizim medeniyetimiz, bizim değerlerimizde yerinde durmak yok anında müdahale var. Biz bunları kısa sürede aşabilecek kabiliyete sahip bir ülkeyiz. Bu süreçte iş dünyamıza da sorumluluklar düşüyor. Fırsat sizi beklemez, sizin fırsatı iyi değerlendirmeniz lazım. Bizim bu ülke ve millet için büyük hayallerimiz var. Türkiye siyasi ve ekonomik olarak arzu ettiğimiz seviyeye gelmeden bölgemizdeki dramların sona ermesi mümkün görünmüyor. Üzerimizdeki sorumluluk büyük. Afganistan, Azerbaycan, Libya, Suriye, Irak aynı şekilde... Bunun için 2023 önemli diyoruz. Bu süreci aşarsak inanın bana önümüzde bambaşka bir dönem açılacak. Türkiye şu anda dünyanın müstesna bir ülkesi olarak kabul ediliyor.

Önümüzdeki hafta ABD'de olacağız. BM Genel Kurulu binasının karşısında 'Yeni Türk Evi' binamızın açılışını yapacağız. Rabbim oralarda yeni hizmetler vermeyi nasip etsin.