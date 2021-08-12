Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik. 2017 yılında Sudan ziyaretinde iş birliğimizi kurumsallaştırdık. Bugün de ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.

Kardeşim El Burhan ile birlikte Sudan önemli başarılara imza attı. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşan Sudan'ın hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı karşılaştığı zorluklarla mücadele edebilecek güce sahiptir.

Bugün önemli kararlara imza attık. Yüksek düzeyli faaliyetleri canlandırmak konusunda mutabık kaldık. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına yönelik çabamızı sürdüreceğiz.