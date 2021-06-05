Türkiye'ye 10 yeni millet bahçesi kazandırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

10 ayrı millet bahçemizi bugün hizmete açıyoruz. 814 milyon lirayı bulan hizmetlerimizi ülkemize kazandırıyoruz.

Tüm bu eserlerin şehirlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız insanlarımıza nefes borusu oldu. Hava kirliliği sorununun azalmasında, açtığımız parkların ve bahçelerin büyük rolü oldu. Ülkemizin tamamında 56 milyon metrekarelik alanı bulan millet bahçesini kazandıracağız.

80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasında. 183 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar proje ve ihale aşamasında. Sadece yeşil alan değil, herkesin ihtiyaç duyduğu sosyal altyapıyı milletimize sunuyoruz.

Çoğu şehir merkezinde yer alan millet bahçemiz afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecek.

"İstanbul'da göreve geldik fidan dikmedik, ağaç diktik"

İBB Başkanlığımda, görevi devraldığımda İstanbul'da ağaç yoktu. Göreve geldik, fidan dikmedik ağaç diktik. Ağaç ithal ederek İstanbul'umuzun yol kenarlarını döşedik. Çevre, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız.

Bisiklet kullanımı yaygılaşacak

Bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Giderek yaygınlaştırdığımız bisiklet yolları sayesinde kesintisiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Yakında Avrupa bisiklet ağı ile bağlantılı projemizi yürüteceğiz. Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız Hakkari'ye kadar güvenle bisikletle seyahat edebilecek.

Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu

Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunu arıtılmadan akan sudan kaynaklanıyor. Bakanıma talimatı verdim. Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Hazırladığımız eylem planı ile bu meselenin üstesinden geleceğiz.