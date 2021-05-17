Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 15.15'te başladı. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Koronavirüsle mücadelenin yol haritası ve 'tam kapanma' dönemi değerlendirildi.

1 Haziran sonrası Türkiye'nin salgınla mücadeledeki yol haritası görüşüldü. Aşı tedarik durumu ve yerli aşıdaki son durum da toplantının ana gündem maddelerindendi. Esnafın durumunun da masaya yatırıldığı toplantı sona erdi. Toplantıda esnafa destek paketinin ayrıntıları da görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram geçiremediğimiz açıktır. Tam kapanma sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık.

Sokağa çıkma kısıtlamasını hafta için 21-05 olarak, hafta sonu ise tamamen kapalı olacak. Ayrıntıları yayınlanan genelgede yayınlanan hususların salgın kurallarına uygun bir şekilde devam etmesini istiyoruz.

"Aşı programına hız veriyoruz"

Ay sonuna kadar vaka sayılarını daha da aşağı çekmek için tedbirlere uyumunuzu rica ediyorum. Aşı programına hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere riskli grupların aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler, hayata geçirilen uygulamalar bir an önce bu salgının üstesinden gelmek için uygulanmaktadır.

En zorunu inşallah geride bıraktık. Bir süre daha dikkatli gitmek mecburiyetindeyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet, jandarma, vefa gruplarımıza ve görev alan herkese teşekkür ediyorum. Salgının üstesinden ancak hep birlikte hareket edersek gelebiliriz.

Attığımız her adımda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla mücadele verdik. Sanayi ve tarım üretiminde en küçük bir aksama olmaması için çalıştık. Dünyada büyüyen nadir ekonomilerden birisi olduk. Vergi ve primlerle ilgili önemli adımlar attık. Kredi ve taksit konusunda da kolaylıklar sağladık. Turizm sektörünü ayakta tutmak için çalıştık, çabaladık.

"Esnafımıza verdiğimiz destekten 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı"

Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk. Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak

Tarım Kredi Kooperatiflerin vergi ve sgk ertelemeriyle her kesimden insanımızı rahatlattık.

Esnafa destek müjdesi

Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz. Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Salgında işlerine ara vermek zorunda kalan yaklaşık 235 bin işletmeye bir seferlik 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşan destek paketleriyle insanlarımızın yanında yer aldık.

MİT'ten PKK'ya operasyon: Sofi Nurettin öldürüldü

MİT'in operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin, etkisiz hale getirilmiştir. Sofi Nurettin, Türkiye'ye yönelik kanlı eylemlerin kanlı faili olan terörist pekçok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masumun şehit edilmesi talimatını veren bu teröristlerden biridir. PKK/YPG'nin Suriye'de saklanan teröristlerini etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecek. Operasyonda emeği geçenlerin alınlarından öpüyorum.

İsrail'in Filistinlilere zulmü

Birilerinin 'Filistin'den bize ne, Kudüs'ten bize ne' gibi nefret kokan yaklaşımlarına şahit oluyoruz. Mescid-i Aksa'nın ilk avlusunun adı '12 Bin Şamdanlı Avlu' olarak geçer.