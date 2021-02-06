Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değişim sürecini bir bayrak gibi görmek lazımdır. Kadrolarımız açısından değişim yaprak dökümüne dönüşüyorsa ciddi bir sorun var demektir.

Meselesi millet ve memleket olan herkese kapımızı açık tutmalıyız. Bu noktada AK Parti bünyesinde geçen seneden beri sürdürdüğümüz yeni üye seferberliğimiz çok güzel çalışıyor.

Dünyanın birçok ülkesinin hazırlıksız yakalayan bu salgını Türkiye iyi yönetmiştir. İnsanların ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Defnedecek mezar bulamadılar mezar.

Yurt dışında bulunan insanlarımızı yalnız bırakmadık. 141 ülkeden 100 binden vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk. 5 bin 500'den fazla yabancının da tahliyesinin gerçekleştirdik.

Ülkemizden yardım talep eden 150'yi aşkın ülkeye dost kara günde belli olur zihniyetiyle yardım ettik.

Salgın döneminde Türk olmanının grurunu tüm vatandaşlarımıza yaşattığını görüyoruz. Türkiye insani değerleriyle büyük bir devlet olduğunun bir kez daha göstermiştir.

Son yıllarda ekonomi ve terör başta olmak üzere ülkemizi hedef alan saldırıların hiçbiri tesadüf değildir.

Türkiye'nin bileğini bükemeyenler çelme takmaya çalışmaktadır. Avrupa'da iyice ayyuka çıkan Türk ve Müslüman düşmanlığının sebebi budur. Neonazi teröründen Müslümanlar ile birlikte farklı dini kesimler de olumsuz etkileniyor.

İsveç'te Kur'an yakılması Norveç'te Kur'an yırtılması, kutsallarımıza saldırılardan sadece birkaçı.

Müslümanlara saldırılar fikir özgürlüğü parantezine alınarak görmezden geliniyor. Her ne kadar farklı ambalajlar geçirilmiş olsa da bu asimilasyon projesidir. Hep beraber mücadele etmemiz şart. Tezlerimizi güçlü bir şekilde savunmamız lazım. Tüm kurumlarımız aktif rol üstlenmektedir.

Vatandaşlarımıza yönelik ırkçı ve ayrımcı müdahaleleleri büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza derhal bildirin. Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza ana dillerini ve dinlerini öğretmektir.

Başta Avrupa'da olmak üzere tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.