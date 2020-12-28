Yılın son kabine toplantısı, saat 15.00'te başladı. Toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.

Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele oldu. Salgınla mücadeledeki son durum, yeni tedbirler ve aşı takvimi ele alındı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2021 yılı 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kabul edildi. Evlatlarımızdan beklentimiz bu marşı içine sindirmeleridir. Biz 'büyük ve güçlü Türkiye' dedikçe kulaklarını kapatanların İstiklal Marşı'na sahip çıkması mümkün değildir.

İstiklal Marşı'mızdaki her lafı özümseyen gençlerimiz var. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan bir nesil var.

"İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir"

Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor.

Bayrağı bez parçası, ezanı hoparlör gürültüsü, toprağı taş ve kum yığını, vatanı anlamsız bir saplantı, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin İstiklal Marşı'nın manasını kavrayabilmesi mümkün değildir.

Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir.

"Kendi milli siber güvenlik altyapımızı oluşturuyoruz"

İnşallah 2023'e ülkemizi dünyanın en büyük 10 devleti arasına sokacağız.

İlk aşaması 2020-2023'ü kapsayan faaliyetleri hayata geçirip ülkemizin dijital altyapısını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz

Dijitalleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelen siber güvenlik hayatımızda önemli bir rol oynuyor. Siber tehditlerde büyük artış yaşanıyor.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi milli siber güvenlik teknolojilerimizi geliştirmek suretiyle güçlü ve caydırıcı bir altyapı oluşturuyoruz. Mavi Vatan'dan Siber Uzay'a kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız.https://t.co/PQ1rXgnU25 pic.twitter.com/a1f8JOtI2W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2020

Ülkelerin sınırlarının korunması gibi dijital alyapısının korunması da önem kazanmıştır. Devletler, dijital güvenliği korumak mecburiyetindedir. Geldiğimiz noktada ülkemizin siber güvenlik politikalarını yeni bir strateji oluşturma konusunda adım attık. İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzaya gönderiyoruz

Stratejimizi yerli ve milli bir anlayışla oluşturduk. Kendi milli siber güvenlik altyapımızı oluşturuyoruz. Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız.

Ülkemizin dijital altyapılarını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz.

"Tarımsal milli geliri 278 milyar liraya yükselttik"

Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, 1 asır sonrasına hazırlık yapmaktır. Kuraklık salgın döneminde konuştuğumuz gıda üretimini daha da önemli bir hale getirdi. Üreticilerimizin hakkını teslim etmek için 18 yıldır çalışıyoruz.

Yıkıcı ve çapsız bir zihniyet bizim yaptıklarımız üzerinden karşımıza çıkıyor.

Son dönemdeki altyapı sayesinde ülkemiz fidan ihracatı konusunda önemli bir yere geldi. Türkiye, tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek Avrupa'da ilk sıraya yükselmiştir.

"Çiftçiye verdiğimiz desteği artırdık"

Un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız.

Çiftçimize verdiğimiz desteği 12 kat artırdık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır. Tarımsal üretimdeki artış kendi kendine olmadı. Çok büyük sulama projeleri geliştirdik.