Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık deprem ve sonrasında yaşananlar kabinenin ana gündem maddesi oldu.

Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirildi, depremzedelerin yaralarının sarılması için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alındı.

Koronavirüs salgınındaki son durum, Azerbaycan-Ermenistan geriliminde yaşananlar, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de kabine toplantısında ele alınan konular oldu.

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Devletimiz depremin ardından İzmir'in yardımına koşmuştur. 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır. Son kişi de enkazdan çıkarılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz

29 milyon lira kaynak

Kamuya ait tüm yataklı kurumlar İzmir halına sunulmuştur. Devletimiz tüm imkanlarını depren bölgesine seferber etmiştir. Eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira, ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapıyoruz. Toplam 29 milyon kaynak gönderildi.

İzmir'de iş yerleri zarar gören esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir.

Kalıcı konutların yapımına bir ay içinde başlıyoruz. Riskli binaların yıkımlarını en kısa sürede tamamlayacağız.