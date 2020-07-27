Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'da başladı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ülkemizde kesilecek kurbanların tamamı yerli üretimdir. Tüm önlemler alındı. Yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlara dikkatli olmalarını öneriyorum. Kuralları sevdiklerimizin sağlığı için harfiyen uygulayalım.

Mersin'deki elim kazada şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum.

En büyük gücümüz birliğimiz, kardeşliğimizdir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Dünyada devletler ve toplumlar arasındaki mücadele yöntemlerinin değiştiğinin farkındayız. Kendimizi sürekli yeniliyoruz.

Hem sahada hem de masa gerekenleri yapıyoruz. Gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yok. Hem geçmişte uğradığımız haksızlıkların telafisi, hem de gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlıyız.https://t.co/cFFU3WSBuR pic.twitter.com/Fc3QPO7Wo8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2020

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması egemenlik haklarımızın korunmasındaki son örneklerinden biridir.

Fatih’in 1453 yılında camiye çevirdiği Ayasofya artık medeniyetimizin zirve sembollerindendir. Burada Müslümanlar dışında Hristiyanlar da ibadetlerini yapabileceklerdir.

24 Temmuz’da Ayasofya’nın kubbeleri tekbir sesleriyle yankılandı. Hangi şartlarda müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın önemi kalmadı.

Bu mabedin ibadethane kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğini biliyoruz. Ayasofya'yı ecdadın emanetine uygun olarak bir cuma günü aslına rücu ettirdik.

Fatih'lerin Kanuni'lerin ülkesi istiklalsiz kalamaz.

Ayasofya Camii'nde 500 kişilik güvenlik ekibi görev yapacak.

"Asırlık hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz"

Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Tüm saldırılara rağmen tek yürek olarak vatan müdafası yapıyoruz. Milletimiz bu kutlu mücadeleyi sahiplendiği için hedeflerimize emin adımlarla gidiyoruz.

Her alanda ülkemizi geliştiriyor ve kalkındırıyoruz. Asırlık hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz.

Bu vatanı ne düşman saldırıları ne de kokuşmuş zihniyetini toplumu dayatanlar çökertebilir. Camiilerimiz 7'de 70'e milletimizin her bir ferdiyle dolup taşıyor. Camiilerimiz ne kadar öne çıkıyorsa hedeflerimize o kadar yaklaşıyoruz demektir.

Gençlerimize sesleniyorum; camilerimizi ihmal etmeyin. Ne kadar secdeye kapanırsanız, siz de o kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar bakımsız kalırsa ruh dünyamızdan o kadar uzaklaşıyor oluruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın hangi şartlar altında 500 yıllık camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı olmadığına inanıyorum. Önemli olan bu mabedin asli işlevine dönmüş olmasıdır.https://t.co/cFFU3WSBuR pic.twitter.com/fdOSvjwxA2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2020

İşte bunun için Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz.

86 yıllık hayalimiz olan cemaatiyle buluşturduk Şimdi vakit diğer işlerimize odaklanma vaktidir.

Bu büyük güne vesile olan tüm arkadaşlarıma, Kültür ve Turizm Bakanıma, Diyanet İşleri Başkanlığına, İstanbul Emniyeti, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığına teşekkür ederim.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

"Muhalefetin en az iktidar kadar üretken olması lazımdır"

Ayasofya ile ilgili tartışmaların Türkiye’nin diğer adımları ile ilgili tartışmalardan farkı yoktur.

Ülkemizde bir kesim yollara, hastanelere, havalimanlarına, savunma sanayi projelerine ne tepki veriyorsa Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına aynı tepkiyi gösterdi. Amaç, büyük ve güçlü Türkiye gayesinin önüne geçmektir. Geçemeyeceksiniz, başaramayacaksınız.

Bunun çok seslilikle alakası yoktur. Dikili ağacınız yok. Boğazından tünel geçirirsiniz buna karşı. Nerede ne yaparsanız yapın karşı çıkıyorlar.

Biz sizin gibi değiliz, teşekkür etmesini biliriz. Bu tahammülsüzlüğün en büyük örneğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi, güçlü muhalefet varsa güç kazanır yoksa güç kaybeder. Muhalefetin en az iktidar kadar çalışkan, üretken, kucaklayıcı olması lazımdır.https://t.co/cFFU3WSBuR pic.twitter.com/WGSN85kIrm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2020

Esasen demokrasilerde muhalefete çok büyük işler düşer. Muhalefetin en az iktidar kadar üretken, çalışkan ve kucaklayıcı olması lazımdır.

Bu zihniyetin adı muhalefet olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek bulamazsınız. Terör örgütlerine göz kırpan, darbecilere arka çıkan bu zihniyetin yaptığı işin adın muhalefet olamaz.

Muhalefet adına tek yaptıkları şey; bizi ve hükümetimizi karalamaktır. Bu anlayışı şiddetle reddediyoruz. 40 yıllık siyasi yaşamımızda eser ortaya koyduk. Kusursuz olan sadece yüce yaradandır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giresun kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kilogram alış fiyatı 22,5 liradır.https://t.co/cFFU3WSBuR pic.twitter.com/tjIMCS3oWr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2020

12,4 milyon emeklimize ikramiyeleri ödüyoruz

Hizmetlerimiz yanında samimim duruşumuzla 18 yıldır zirvedeki yerimizi muhafaza ettik. Cumhur İttifakı olarak gayretimizi sürdürüyoruz.

Bu bayramda 6. defa 12,4 milyon emeklimize 1000'er lira ikramiyeleri ödüyoruz.

Engelli ve yaşlı aylıklarını da bayramı beklemeden hesaplara yatırıyoruz. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini bayram öncesi tamamlayacağız.

Fındık alım fiyatlarını belirledik. Toplam fındık ihracatımız 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yeni fındık hasat döneminin üreticilere hayırlı olmasını diliyorum.

Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik.