Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'de başlayan değerlendirme toplantısı sona erdi.
Emekli amirallerin darbe ima eden bildirisinin masaya yatırıldığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor.
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