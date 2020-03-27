Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgına karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili saat 22.00'de açıklama yapacak.

Bakan Koca'nın açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Koca, Bilirm Kurulu'nun yeni önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini belirterek şunları söylemişti:

"Bilim Kurulu'nun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır, geçici bir hayat tarzıdır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor, devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak. Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum. Bugün Bilim Kurulumuzun aldığı tavsiye kararlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Kendilerinin bu konuda değerlendirmeleri olacak."