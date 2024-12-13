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TRT Haber 13.12.2024 13:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ın görüşmesinde Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Ankara Süreci’ni başlattığını, sağlanan mutabakatın bölgenin huzura kavuşması için önemli katkı sağladığını ifade etti. 

Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye’nin devreye girebileceğini, Sudan’da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ayrıca Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını, Türkiye’nin bu sürece katkı vereceğini, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklediğini, geçici hükümetin kuşatıcı, kapsayıcı ve doğru adımlar atması, Suriye halkına hizmet etmesi ve komşularına tehdit oluşturmamaları için bu desteğin devam edeceğini söyledi. 

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