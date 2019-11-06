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Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da ABD'ye gidecek06 Kasım 2019 Çarşamba 22:56 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yaptıklarını telefon görüşmesinde, 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini teyit etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
İki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.
Kaynak: AA
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