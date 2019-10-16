Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'yi kabul edecek16 Ekim 2019 Çarşamba 15:31 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yarın görüşecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li heyeti yarın kabul edeceğini açıkladı.
Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2019
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır. pic.twitter.com/Jp17BKbggY
Erdoğan, ABD'den gelen heyetle bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dışındakilerle görüşmesinin söz konusu olmadığı yanıtını vermişti.
Kaynak: TRT Haber