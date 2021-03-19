Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB yönetimi ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 15.27'de başlayan görüşme 45 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Son Haberler
- 16:46
- 16:48
- 16:44
- 16:22
- 16:34
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz