Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB tam üyeliğimiz ile güç kaybını tersine çevirebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklama yapıyor.

Açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye-Polonya ilişkilerimizi güçlendirme adımlarını teyit ettik. Ticaret hacmimizi ve yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız, yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettikÖnümüzdeki günlerde Polonya'ya gideceğim.

Görüşmemizde Filistin ve Ukrayna dahil olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Ukrayna'da kalıcı barış için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu buluyoruz. Rusya'nın da yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz, bölgemizin huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz.

"Türkiye ve Polonya iki kilit müttefik"

Avrupa'da güvenliğin geleceği konusunu değerlendirdik.Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir.

AB ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusundayız. AB üyeliği stratejik hedefimiz. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladığı Tusk ile bir süre sohbet etti.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sol bacağında açı ayarlı dizlik bulunduğu görülen Tusk'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan, merdivenlerden çıkarken koluna girerek destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tusk, Türk ve Polonya bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tusk'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti.